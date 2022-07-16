В ЦПКиО Волгограда открыли большой детский бассейн

Фото: ООО "Парк"

Эти выходные жители Волгограда могут порадовать своих детей поездкой в Центральный парк культуры и отдыха, где в разгар лета открылся огромный плавательный бассейн. Как рассказал «КП-Волгоград» директор ЦПКиО Андрей Еркин, водоем «Лагуна» прошел все испытания. Вода чистая и абсолютна безопасна для маленьких посетителей. Она фильтруется 24 часа в сутки.

Фото: ООО "Парк"

- В водоеме используется современное фильтрационное оборудование, которое позволяет обеспечить циркуляцию всей воды (1500 куб.м) через фильтры за три часа, - отметил руководитель парка.

Рядом с бассейном оборудовали комфортную площадку для взрослых. Там можно отдохнуть на подушках-грушах, посидеть на пледе (все это бесплатно) или позагорать на шезлонгах. Площадка вмещает 350 посетителей одновременно.