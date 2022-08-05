В Волгограде больше месяца ищут пенсионера с татуировкой якоря на руке

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгограде с 29 июня ищут 79-летнего жителя Ворошиловского района Юрия Анищенко. Сотрудники СК начали доследственную проверку по факту исчезновения пенсионера. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, в конце позапрошлого месяца мужчина вышел из дома и не вернулся. С того дня о нем ничего неизвестно, н связь он так и не выходил.

На вид Юрию Анищенко 75-80 лет, у него обычное телосложение, рост около 175 сантиметров, голубые глаза и седые волосы. на левой руке татуировка в виде якоря и буквы «Ж». Юряи может быть одет в синие штаны, белую рубашку, черные туфли.

- Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном месте нахождении или последнем месте пребывания Анищенко. Просьба сообщить эту информацию по телефонам 8-960-880-05-25, 93-12-11, либо по номеру 02. Анонимность гарантируется, - прокомментировали в волгоградском следкоме.