Подростку из Камышина грозит 12 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Парню грозит от 10 до 12 лет тюрьмы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Фигурантом уголовного дела за покушение на сбыт наркотиков стал 17-длетний житель Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, на подростка завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.
С наркоторговцами школьник связался еще в феврале по интернету. В его задачи входила раскладка запрещенных веществ в Камышинском районе.
- 22 июля подозреваемый получил от неизвестного данные о местонахождении на территории города Камышин тайника с наркотиками, где был задержан правоохранителями, - отмечают в следкоме.
Парню грозит от 10 до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.