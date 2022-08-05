Подростку из Камышина грозит 12 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Парню грозит от 10 до 12 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фигурантом уголовного дела за покушение на сбыт наркотиков стал 17-длетний житель Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, на подростка завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

С наркоторговцами школьник связался еще в феврале по интернету. В его задачи входила раскладка запрещенных веществ в Камышинском районе.

- 22 июля подозреваемый получил от неизвестного данные о местонахождении на территории города Камышин тайника с наркотиками, где был задержан правоохранителями, - отмечают в следкоме.

Парню грозит от 10 до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.