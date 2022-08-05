В Волгограде за 48 миллионов планируют благоустроить проспект Ленина

Тротуары вдоль проспекта Ленина разбиты Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде объявили аукцион для отбора подрядчика благоустройства проспекта Ленина. Облагородить планируют участок вдоль проспекта, в том числе бульварную зону, между улицами Гагарина и 13-й Гвардейской – это порядка 400 метров. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок, начальная цена торгов составляет 48 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает «Волгоградзеленхоз».

Благоустройство участка проспекта Ленина пройдет в 3 этапа. На первом подрядчик проведет демонтажные работы, переложит плитку, установит кабель видеонаблюдения. На втором этапе предстоит выполнить асфальтирование, установить бордюры, высадить растения. На заключительном выполнят мощение плитки, установят опоры и камеры видеонаблюдения, система озвучивания. Подрядчик сделает 4 лавочки, 40 урн и высадит 100 саженцев бирючины.

Заявки для участия в аукционе принимают до 17 августа. После проведения торгов и заключения контракта работы должны завершиться до 1 декабря 2022 года.

Отметим, месяц назад на встрече мэра Волгограда Владимира Марченко с ректорами ВГСПУ и ВолгГТУ решили о необходимости привести в порядок тротуары у двух вузов. Сообщалось, что идеи по благоустройству должны предложить студенты.