В Волгограде благоустроят бульвар между политехом и педуниверситетом

Бульвар между университетами преобразится. Фото: мэрия

В Волгограде планируют привести в порядок пешеходную зону проспекта Ленина между техническим и социально-педагогическим университетами. Как именно преобразится это место, придумают сами студенты. Власти ждут их идей и предложений. Так решили по итогам выездного совещания, которое провел глава Волгограда Владимир Марченко с ректорами ВолгГТУ и ВГСПУ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Идеи по благоустройству студенты двух вузов озвучат уже в ближайшие дни. Их пожелания и лягут в основу проектной документации. Пока же решено, что часть пешеходной зоны замостят плиткой, на части обновят асфальт. Владимир Марченко отметил, что материалы, в любом случае, должны быть качественными. Зимой дорожки здесь чистят от снега и льда при помощи тяжелой спецтехники.

Займутся власти и восстановлением разрушенных фонтанов на бульваре. Причем речь не только о фонтане между университетами, но и напротив Центробанка и сквера Симбирцева – все они являются объектами культурного наследия. МБУ «Волгоградзеленхоз» в ближайшее время составит техническое задание для разработчиков проектной документации.

Напомним, с просьбой привести бульвар в порядок к губернатору обратились сами студенты во время встречи на теплоходе после фестиваля #ТриЧетыре.