Волгоградец в приступе эпилепсии ударился головой и умер

Проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственного отдела по Красноармейскому району Волгограда проводят проверку по факту гибели 34-летнего жителя города-героя, страдавшего эпилепсией. Он упал и сильно ударился головой, что и стало причиной скоропостижной смерти.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, 27 июля в больницу №15 госпитализировали мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой. Известно, что мужчина проживал один. По предварительной версии, в тот день волгоградец в результате приступа упал и ударился головой. Его нашли родственники, вызвали скорую. К сожалению, пациент спустя полторы недели скончался.

- Тело без видимых телесных повреждений. Организовано проведение проверки, - уточнили в следкоме.

Добавим, что это не первый случай. 26 июля в больницу №15 госпитализировали 38-летнего жителя Суровикино. Приступ случился на похоронах родственника. Мужчина упал и сильно ударился головой, в результате чего скончался в медучреждении.