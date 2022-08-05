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Политика5 августа 2022 6:18

В Волгограде прощаются с погибшим на Украине 25-летним военным

Рядовой Юрия Черненко принимал участие в СВО
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прощание состоится 5 августа.

Прощание состоится 5 августа.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 5 августа, в Волгограде состоятся похороны 25-летнего военнослужащего Юрия Черненко. Рядовой принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Он до последнего защищал жителей республик Донбасса от обстрелов националистов.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, прощание начнется в 10.30 часов в Красноармейском районе города-героя. Мужчину похоронят со всеми воинскими почестями.

Наша редакция выражает соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Черненко.