Под Волгоградом 7 депутатов лишили мандатов за сокрытие доходов

Проверку провела прокуратура. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сразу 7 депутатов из Городищенского района Волгоградской области лишили мандатов за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и нашли немало несостыковок. Так, трое депутатов Самофаловского сельского поселения не отчитались о сделках с недвижимым имуществом. Еще четверо грубо нарушили сроки сдачи такого отчета.

- Внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого полномочия 7 депутатов, нарушивших антикоррупционные ограничения, прекращены досрочно, - отметили в прокуратуре.

Следующие выборы в Совета депутатов этого села состоится 11 сентября текущего года.