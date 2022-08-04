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Общество4 августа 2022 14:19

Под Волгоградом 7 депутатов лишили мандатов за сокрытие доходов

Слуги народы не соблюли антикоррупционный закон
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Проверку провела прокуратура.

Проверку провела прокуратура.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сразу 7 депутатов из Городищенского района Волгоградской области лишили мандатов за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и нашли немало несостыковок. Так, трое депутатов Самофаловского сельского поселения не отчитались о сделках с недвижимым имуществом. Еще четверо грубо нарушили сроки сдачи такого отчета.

- Внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого полномочия 7 депутатов, нарушивших антикоррупционные ограничения, прекращены досрочно, - отметили в прокуратуре.

Следующие выборы в Совета депутатов этого села состоится 11 сентября текущего года.