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Происшествия4 августа 2022 8:39

В Волгограде женщина умерла в машине на глазах у сына

Трагедия произошла неподалеку от больницы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Организована проверка

Организована проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи устанавливают обстоятельства скоропостижной смерти 64-летнй пенсионерки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской, трагедия произошла на улице Ополченской №40 прямо возле больницы №4. Женщина находилась в машине «Лада Гранта» вместе со своим сыном.

Внезапно волгоградке стало плохо. Родственник пытался ей помочь, но тщетно. К сожалению, женщина умерла прямо в салоне автомобиля.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Организована проверка, - добавили в следкоме.