В Волгограде женщина умерла в машине на глазах у сына

Организована проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи устанавливают обстоятельства скоропостижной смерти 64-летнй пенсионерки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской, трагедия произошла на улице Ополченской №40 прямо возле больницы №4. Женщина находилась в машине «Лада Гранта» вместе со своим сыном.

Внезапно волгоградке стало плохо. Родственник пытался ей помочь, но тщетно. К сожалению, женщина умерла прямо в салоне автомобиля.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Организована проверка, - добавили в следкоме.