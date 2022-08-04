В Волгограде женщина умерла в машине на глазах у сына

Организована проверка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Волгоградские следователи устанавливают обстоятельства скоропостижной смерти 64-летнй пенсионерки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской, трагедия произошла на улице Ополченской №40 прямо возле больницы №4. Женщина находилась в машине «Лада Гранта» вместе со своим сыном.
Внезапно волгоградке стало плохо. Родственник пытался ей помочь, но тщетно. К сожалению, женщина умерла прямо в салоне автомобиля.
- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Организована проверка, - добавили в следкоме.