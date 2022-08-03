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Происшествия3 августа 2022 14:32

В Волгоградской области на московской трассе две машины превратитесь в груды металла

После лобового столкновения один автомобиль перевернулся
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Некоторые водители продолжают халатно относиться к правилам дорожного движения, что приводит к нескончаемым ДТП в Волгоградской области. 3 августа на трассе во Фроловском районе произошла страшная авария, в которой 2 автомобиля столкнулись лоб в лоб. В 14.30 на 813 километре дороги Р-22 «Каспий» «ВАЗ-2111» врезался в «Renault Logan». От удара иномарка перевернулась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Оба автомобиля превратились в груду металла.

Травмы получили 60-летний водитель «ВАЗ-2111» и его пассажирка, а также 32-летний пассажир «Renault». Их госпитализировали. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

- Движение на участке автодороги осуществляется в штатном режиме, - отметили в региональном Главке МВД.

На участке трассы рассыпано зерно. Его вез один из автомобилей, который попал в аварию.