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Общество3 августа 2022 10:58

В Волгограде завершились поиски пропавшей ночью школьницы

Ее нашли в дачном массиве на севере города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Девочку нашли в соседнем районе

Девочку нашли в соседнем районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде нашли 14-летнюю девочку, которая пропала без вести ночью 3 августа. К счастью, со школьницей все в порядке, она жива и здорова. Ее нашли инспекторы по делам несовершеннолетних в дачном массиве Тракторозаводского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Против нее преступлений совершено не было.

Сейчас с девочкой работают следователи и инспектора по делам несовершеннолетних. Свой уход из дома она объяснила желанием погулять.

Напомним, школьница ушла из дома в Краснооктябрьском районе прошлой ночью. Она не выходила на связь. На ее поиски были отправлены наряды и патрули полиции, а также волонтеры.