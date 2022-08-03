В Волгограде ищут ушедшую ночью из дома школьницу

Волгоградцев, которые видели девочку, просят позвонить в полицию Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде полицейские организовали поиски пропавшей без вести 14-летней девочки. Она ушла из дома около часа ночи 3 августа в Краснооктябрьском районе. Где школьница может сейчас находиться, никто не знает. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, рост пропавшей 175 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы до плеч, карие глаза.

Волгоградцев, которые могут знать, где находится школьница, или которые видели ее, просят сообщить в полицию. Звонить нужно по телефонам 8 (8442) 93-01-11, 8 (8442) 93-74-90, 02. Телефон инспектора по делам несовершеннолетних +7-999-627-66-18.