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Происшествия3 августа 2022 7:46

В Волгограде ищут ушедшую ночью из дома школьницу

Полиция просит волгоградцев помочь с поисками
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцев, которые видели девочку, просят позвонить в полицию

Волгоградцев, которые видели девочку, просят позвонить в полицию

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде полицейские организовали поиски пропавшей без вести 14-летней девочки. Она ушла из дома около часа ночи 3 августа в Краснооктябрьском районе. Где школьница может сейчас находиться, никто не знает. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, рост пропавшей 175 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы до плеч, карие глаза.

Волгоградцев, которые могут знать, где находится школьница, или которые видели ее, просят сообщить в полицию. Звонить нужно по телефонам 8 (8442) 93-01-11, 8 (8442) 93-74-90, 02. Телефон инспектора по делам несовершеннолетних +7-999-627-66-18.