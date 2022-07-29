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Общество29 июля 2022 11:39

Волгоградцам предлагают выбрать площадку для спортивного кластера в пойме реки Царица

Урбанисты запустили в соцсетях онлайн-голосование
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Центр ВЯЗ.

Фото: Центр ВЯЗ.

Мнение жителей Волгограда очень важно для архитекторов Центра «ВЯЗ», которые занимаются проектированием нового парка в пойме реки Царица. Напомним, речь о территории от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Там появится современное общественное пространство со спортивным кластером. А вот какой именно активностью хотели бы заниматься горожане – они должны ответить сами. Урбанисты запустили онлайн-голосование ВКонтакте (ссылка).

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Центре, на выбор есть семь вариантов: зона для занятия йогой, площадка для воркаута, место для занятий альпинизмом, теннисная площадка, площадка три в одном ( футбол, волейбол и баскетбол), беговые дорожки и площадка для пляжных видов спорта. Необходимо пройти по ссылке и проголосовать.

Спортивная зона расположится рядом с Молодежным центром. Поспешите принять участие, голосование продлится до 5 августа.