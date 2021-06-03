На билет из Сирии, освобождение из тюрьмы, такси, багаж и копию ПТС: мошенник за 3 месяца развел поклонницу из Волжского почти на миллион

Девушка перечислила суженому огромную сумму денег, а конфетно-букетный период в их отношениях так и не наступил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любовь слепа, а еще она порой очень дорого обходится. И самое обидное, что эти траты могут оказаться напрасными, когда чувствами играют. 27-летний Александр Кобылинцев из Волжского познакомился в интернете с девушкой. Он вошел в доверие к спутнице, при этом они друг с другом не виделись. Пара активно переписывалась в соцсетях, в ходе общения парень под разными предлогами начал просить знакомую перечислить ему деньги, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. И чего он только не придумал с декабря 2020 года по февраль 2021-го. За это теперь ждет суда.

Кобылинцев в переписке с новой знакомой рассказал, что служит по контракту в армии в Сирии. Он очень хочет вернуться на Родину. И попросил у девушки перечислить деньги на билет. Затем ему потребовались средства на оплату багажа и активацию зарплатной карты. Но потом у парня все изменилось. Он признался, что на самом деле сидит в тюрьме. А полученные ранее средства потратил на условно-досрочное освобождение. Только их не хватило. Так что ему потребовалось еще, чтобы оказаться якобы на свободе. Волжанин обещал спутнице все вернуть до копейки. На этом он не успокоился. Стал писать, что вышел из колонии, но находится в Москве. Нужны деньги на такси до аэропорта и покупку билетов. Девушку ничего не смущало, она продолжала перечислять суженому деньги. А он еще попросил финансовую помощь на такси из аэропорта до дома, где стоит его автомобиль, который собирался якобы продавать, а также на копию ПТС, на приобретение банковской карты, на оплату услуг нотариуса. И этим просьбы Кобылинцева не завершились.

Александр признался, что пока был в местах лишения свободы, на его машине ездил друг, который получил много штрафов. Их нужно срочно оплатить перед продажей авто. Все просьбы парня были выполнены. Девушка перечислила в общей сумме 841 859 рублей. И только после этого заподозрила знакомого в нечестности. Александр Кобылинцев теперь находится под стражей, куда его отправил Волжский городской суд. 27 мая мера пресечения была продлена до 4 августа 2021 года. Адвокат обвиняемого обжаловал это решение. Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены избранной в отношении Кобылинцева меры пресечения.