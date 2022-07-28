В Волгоградской области бывшему директору психоневрологического интерната грозит до 12 лет тюрьмы

Уголовное дело было направлено в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело на бывшего директора психоневрологического интерната в Жирновском районе. Он обвиняется в 34 эпизодах получения взяток, в том числе в крупном размере. Мужчина получал деньги от предпринимателей с 2019 по 2021 год за беспрепятственное заключение договоров поставок товаров и оказания услуг в учреждение. Директор интерната получил в общей сумме более 3 миллионов рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Вину мужчина не признает. Расследованием занималось Следственное управление СКР по региону. Уголовное дело было направлено в Жирновский районный суд. Бывшему директору психоневрологического интерната может грозить до 2 лет тюрьмы. Во время расследования у него арестовали дом, квартиру и 2 автомобиля на общую сумму 7 миллионов рублей.