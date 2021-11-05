В Волгоградской области следователи возбудили дело на директора и главбуха ПНИ

Под следствие попали директор и главный бухгалтер психоневрологического интерната в Жирновском районе Волгоградской области. Уголовное дело на них возбудили, заподозрив во взяточничестве. Директора обвиняют в получении взятки, а бухгалтера – в посредничестве. Незаконное вознаграждение они получили от поставщика продуктов питания, которому предложили за деньги стать постоянным партнером учреждения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по Волгоградской области, руководитель интерната преследовал цель личного обогащения. По его заданию главбух встретилась с директором коммерческого предприятия, попросив вознаграждение 10% от стоимости контракта. Так, с первого заключенного договора поставки на сумму 840 тысяч поставщик питания передала в интернат 84 тысячи рублей. В момент передачи денег от главного бухгалтера директору ПНИ обоих задержали сотрудники правоохранительных органов.

В следственном комитете отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.