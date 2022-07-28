Чартерный перевозчик хочет выполнять авиарейсы из Волгограда в Турцию

Перевозчик хочет делать рейсы из Волгограда в Анталью Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чартерная авиакомпания «Azur Air» хочет получить допуск на выполнение прямых рейсов из Волгограда в Турцию. Полеты планируется делать в Анталью. Данная информация опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Перевозчик направил запрос. Он будет рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованную информацию, компания «Azur Air» планирует делать по 2 рейса в неделю между Волгоградом и Антальей.

Напомним, сейчас из Волгограда в Турцию рейсы выполняет авиакомпания «Азимут» с туроператором «И-Линь Туризм». Полеты в Анталью и обратно совершаются по средам и пятницам.