В Волгограде первый чартер в Турцию улетел с полной загрузкой

Билетов на ближайшие полеты уже нет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В аэропорту Волгограда 3 июля впервые за последнее время состоялся чартерный вылет в Турцию. Пассажиры смогут попасть из Волгограда в Анталию за пять часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе аэропорта Волгограда, все билеты на рейс были проданы. Sukhoi Superjet 100 поднялся в воздух с полной загрузкой в сто человек.

Напомним, регулярные чартерные вылеты осуществляет авиакомпания Азимут с туроператором «И-Линь Туризм». С 3 июля лайнеры будут отправляться дважды в неделю: по средам и пятницам. Можно купить билет отдельно, а можно вместе с туром. Цены на перелет кусаются: от 40 тысяч туда-обратно. Но желающих все равно много. Возможно, авиакомпания решил увеличить количество рейсов.

Кстати, виза в Турцию до сих пор не нужна, как и ПЦР-тест. Страна сняла ограничения по коронавирусу.