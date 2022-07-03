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Общество3 июля 2022 13:39

В Волгограде первый чартер в Турцию улетел с полной загрузкой

Несмотря на дорогие билеты, направление пользуется большой популярностью
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Билетов на ближайшие полеты уже нет.

Билетов на ближайшие полеты уже нет.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В аэропорту Волгограда 3 июля впервые за последнее время состоялся чартерный вылет в Турцию. Пассажиры смогут попасть из Волгограда в Анталию за пять часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе аэропорта Волгограда, все билеты на рейс были проданы. Sukhoi Superjet 100 поднялся в воздух с полной загрузкой в сто человек.

Напомним, регулярные чартерные вылеты осуществляет авиакомпания Азимут с туроператором «И-Линь Туризм». С 3 июля лайнеры будут отправляться дважды в неделю: по средам и пятницам. Можно купить билет отдельно, а можно вместе с туром. Цены на перелет кусаются: от 40 тысяч туда-обратно. Но желающих все равно много. Возможно, авиакомпания решил увеличить количество рейсов.

Кстати, виза в Турцию до сих пор не нужна, как и ПЦР-тест. Страна сняла ограничения по коронавирусу.