Под Волгоградом хоронят погибшего на Украине 54-летнего добровольца

Фото: администрация Урюпинска.

26 июля в хуторе Котовском Урюпинского района прощаются с 54-летним Александром Овчинниковым, погибшим в ходе боевых действий на Украине.

У старшего сержанта остались супруга и двое детей. Раньше житель Волгоградской области работал в школе учителем физкультуры, а потом переехал в Москву. Он не был военнослужащим, но когда началась специальная военная операция, отправился на фронт защищать людей.

- Защищать интересы Родины Александр отправился добровольно. Вместе с жителями города и района мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Овчинникова, - прокомментировали в администрации Урюпинска.