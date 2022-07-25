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Политика25 июля 2022 13:15

На Украине погиб 54-летний старший сержант из Волгоградской области

До участия в СВО Александр Овчинников работал в школе учителем физкультуры
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память.

Вечная память.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 26 июля, жители Урюпинска Волгоградской области простятся с земляком – 54-летним Александром Овчинниковым. Старший сержант отдал жизнь в ходе специальной военной операции по защите мирного населения ЛНР и ДНР.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города, раньше Александр Овчинников работал учителем физкультуры в СШ №4. Все дети очень любили его, относились с огромным уважением. Потом переехал в Москву, а в свете последних событий оказался на линии фронта. Мужчина добровольно вернулся в армию, чтобы защищать слабых, но, к сожалению, погиб в ходе боевых действий.

Известно, что у военнослужащего остались супруга и двое детей. Прощание состоится в городе Урюпинске в 12.00. Александра Овчинникова проводят в последним путь со всеми воинскими почестями.