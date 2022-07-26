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Происшествия26 июля 2022 7:59

Под Волгоградом байкер на Harley-Davidson устроил аварию и отправил на тот свет свою подругу

Сам он попал в больницу с тяжелыми травмами
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Байкер находится в тяжелом состоянии в больнице.

Байкер находится в тяжелом состоянии в больнице.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Суровикинском районе Волгоградской области произошла около 7 часов вечера. 31-летний байкер на Harley-Davidson мчался по ростовской трассе в сторону Волгограда. На 135 километре мужчина решил обогнать едущую впереди машину. Он выехал на встречную полосу, но не рассчитал маневра на скользкой дороге. Дорогой байк врезался в Mercedes-Benz.. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла – у него множественные травмы, в том числе тяжелые. Его 26-летняя подруга, которая сидела сзади, погибла до приезда «скорой». Реанимировать ее не удалось. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас полицейские разбираются ов всех обстоятельствах ДТП.

В Урюпинском районе 39-летний волгоградец на ВАЗ 21099 на дороге Урюпинск - хутор Беспаловский не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась. Водитель умер на месте до приезда медиков.

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