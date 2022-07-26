Влюбленная пара из Волгограда разбилась на Harley-Davidson по дороге с моря

Байкер получил тяжелые травмы в аварии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский произошла около семи часов вечера 25 июля. В Суровикинском районе Волгоградской области 31-летний байкер на мотоцикле Harley-Davidson при обгоне выехал на встречную полосу. Там он врезался в Mercedes-Benz. Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, мотоциклист попал в больницу, а его пассажирка погибла до приезда «скорой».

За сухой сводкой скрывается большая трагедия и сломанное будущее.

Как стало известно сайту volgograd.kp.ru погибшая – 26-летняя Лиза Чамина. О гибели своей сестры сообщил на ее странице брат девушки.

«Вчера вечером не стало моей любимой сестры. На обратном пути с Лазаревского парень моей сестры не справился с управлением. Произошло ДТП, в котором Лиза погибла на месте».

Лиза отправилась на море вместе со своим молодым человеком Святославом Суриным. Способ передвижения выбрали достаточно экстремальный для обычных людей. Но парень считал себя заядлым байкером, поэтому других вариантов не было. С отдыха возвращались счастливыми. Пусть не повезло с погодой, зато море, воздух, романтика. На последней фотографии, которую девушка опубликовала в соцсетях, она светится от счастья. Это было накануне отъезда.

Это фото девушка опубликовала на своей странице в VK.

Сейчас Святослав в больнице №25. Его состояние стабильно тяжелое: врачи "собирали" его на операционном столе. Лизу же не вернуть. Это огромная трагедия для всех близких волгоградки. Девушка подавала огромные надежды. Она отлично закончила Волгоградский социально-педагогический университет, была на стажировке во Франции, работала переводчиком во время ЧМ-2018, победила в конкурсе "Учитель будущего 2019". Сочиняла песни и сама же их исполняла. Увлекалась футболом. Была настоящим дарованием.

Полицейским предстоит разобраться во всех деталях аварии. Но скорее всего после того, как Святослава выпишут из больницы, ему предстоит ответить за гибель своей подруги перед законом. Хотя главное наказание он уже получил: по своей вине потерял близкого человека.