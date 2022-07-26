В Волгоградской области 8 больниц принимают пациентов с коронавирусом

За время пандемии в Волгоградской области построили две новые инфекционные больницы. В них сейчас и лечат пациентов с коронавирусом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ежедневно положительный тест на коронавирус сдают более 80 человек. По приказу облздрава с 25 июля в больницах и поликлиниках области вернули масочный режим: в средствах защиты обязаны быть и врачи, и пациенты. По-прежнему в амбулаторных учреждениях должны разделять потоки. Стационары пока работают в обычном, допандемийном режиме - большинство людей переносят ковид в легкой форме. Медицинскую помощь пациентам с новой коронавиурсной инфекцией при необходимости оказывают в основном в инфекционных больницах, и лишь при наличии патологий отвезут в другие стационары.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, заболевших коронавирусом волгоградцев при наличии показаний к госпитализации повезут в областную инфекционную больницу №1 в Кировском районе, в областную инфекционную больницу №2 в Волжском, в новый инфекционный госпиталь в Калаче-на-Дону. Детей – в детскую областную инфекционную больницу.

Но это в случае, если кроме коронавируса пациента больше ничего не беспокоит. Случается, что человеку (как правило, при наличии других тяжелых патологий) нужна помощь других специалистов или специальное оборудование. Таких людей могут госпитализировать в перепрофилированные отделения горбольницы №1 Камышина, противотуберкулезного диспансера, клинической больницы скорой помощи № 7, клинической больницы № 4. Но только с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, чтобы не заразить коронавирусом других пациентов и медработников.

В облздраве напомнили, что за время пандемии в оснащение волгоградских больницы вложили более 2 миллиардов. Все это оборудование осталось в стационарах. При необходимости – если начнется новая вспышка ковида – в них быстро развернут инфекционные госпитали. С нуля построены две инфекционки с мельцеровскими боксами в Волжском и Калаче-на-Дону, продолжается строительство таких же стационаров в Камышине и Михайловке.