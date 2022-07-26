Под Волгоградом мужчину убило током при установке подсветки в аквариуме

Следком проводит проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский следком организовал проверку по факту гибели 42-летнего жителя районного поселка Иловля. Мужчина скончался от удара током. Трагедия произошла 25 июля дома у погибшего. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, в тот день мужчина решил установить подсветку в аквариуме, но, увы, пренебрег техникой безопасности - забыл вытащить провод из розетки.

- Дотронувшись руками до неизолированных проводов ленты, получил электротравму, - уточнили в следкоме.

В этот момент супруга находилась рядом. Она пыталась помочь мужу, взывала скорую, но он скончался. Проводится проверка.