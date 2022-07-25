В Волжском 31-летнего мужчину на электросамокате сбила «Лада»

Пострадал мужчина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

31-летний житель Волжского получил серьезные травмы, катаясь на электросамокате. ДТП произошло вечером 24 июля на улице Мира. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летнйи водитель «Лады Калины» ехал со стороны улицы Нариманова в направлении площади Труда. У дома №12а, поворачивая на Пионерскую, не заметил самоктчика.

- Водитель вершил наезд на 31-летнего мужчину, который управлял электросамокатом и двигался по Мира со стороны площади Труда, - уточнили в полиции.

В итоге волжанин получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу.