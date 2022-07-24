В Волжском на стадионе имени Логинова открыли новый футбольный манеж

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области продолжается строительство современного спортивного кластера на базе стадиона имени Логинова в Волжском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облстроя, достроен новый футбольный манеж. Площадь поля – 90 на 55 метров. Совсем скоро там смогут тренироваться ребята.

Добавим, что проект предполагает строительство большого спорткомплекса, бассейна и катка.

- Стадион станет базовым региональным центром, где будут развивать детский спорт, проводить соревнования самого высокого уровня, - отметили в пресс-службе обладминистрации.