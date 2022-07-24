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Общество24 июля 2022 6:24

25 июля я Волгоградской области похолодает до +8

Дневные температуры достигнут +29 градусов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Регион накрыли дожди.

Регион накрыли дожди.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец июля в Волгоградской области непривычно прохладный. Обычно середина лета запоминается сорокоградусным пеклом, но не в этом году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в ночь на 25 июля ночью похолодает до +8 градусов, в южной части будет +13...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+29º.

При этом в большей части области, в том числе в Волгограде, синоптики обещают осадки в виде дождей. Возможны грозы, а ночью и утром – туманы. Ветер уже не такой сильный, его порывы достигнут ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Добавим, что сегодня, 24 июля, будет +23...+28º тепла и сильные дожди, грозы, ветер до 20 м/с.