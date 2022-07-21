МЧС предупредило волгоградцев о шторме с ливнями, грозами и градом

Сильный ветер может ломать и вырывать деревья. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Региональное управление МЧС предупредило жителей Волгоградской области об очередном июльском шторме. По данным Волгоградского ЦГМС непогода начнет бушевать в регионе с 10 до 12 часов утра 21 июля 2022 года и продержится весь день 22 числа и до утра 23 июля. В течение трех дней в области ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 21-26 метров в секунду, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели рекомендуют волгоградцам не парковать машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями, которые может вырвать шквалистым ветром. А также соблюдать осторожность, не приближаться к оборванным штормом проводам и не выходить на лодке на воду. При любых чрезвычайных ситуациях звоните по телефону «101».