В 12 дворах Волгограда начался ремонт

До конца года в порядок приведут 44 двора, объединяющих 100 многоэтажек Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде началась реализация 3-летней программы по обновлению дворовых территорий. Работы идут в 12 дворах в каждом районе областного центра. Строительные бригады заменят асфальт и бордюры возле жилых домов, также будут смонтированы фонари, установят лавочки и урны. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии Волгограда.

Работы идут на улице Ополченской, 25 в Тракторозаводском районе, на улице Еременко, 130 и на улице Штеменко, 50 в Краснооктябрьском районе, на улице Ангарской, 114 и по проспекту Жукова, 163 в Дзержинском районе, на улице Ткачева, 15 в Центральном районе, на улицах Профсоюзной, 21, Ким, 10а и Циолковского, 5 в Ворошиловском районе. Также идет уже ремонт во дворах на улице Гвоздкова, 16 в Советском районе, на улице Воронкова, 78 в Кировском районе и на улице Пролетарской, 39 в Красноармейском районе.

- Адресный перечень формировался при непосредственном участии жителей, также оценивалось состояние покрытия на проездах и тротуарах, - отметили в мэрии.

Всего до конца года в Волгограде обновят 44 двора, которые объединяют сотню домов. Весь список дворовых территорий пока не сообщается. За 3 года в порядок приведут 150 дворовых территорий, на это будет выделен миллиард рублей.