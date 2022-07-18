На Украине погиб командир разведроты Дмитрий Литвинов из Волгоградской области

Фото: администрация Камышина.

18 июля стало известно о гибели еще одного нашего земляка в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышинского района, за мирное небо Донбасса свою жизнь отдал командир разведроты Дмитрий Литвинов.

- Гвардии капитан Литвинов Дмитрий участвовал в военной операции на территории Украины. До конца верный присяге, он погиб в ходе выполнения специального задания, - уточнили в администрации.

По словам жителей Камышина, Дмитрий Литвинов был храбрым и честным человеком. У него осталась супруга. Дата похорон военнослужащего не уточняется.

Наша редакция приносит соболезнования родным и близким военнослужащего.