Волгоградцев просят объезжать улицу Варшавскую из-за ремонта проезда

Автомобилистов предупреждают о временных ограничениях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде полным ходом идет ремонт дорог. Из-за работ на некоторых улицах ограничивают движение. Это касается улицы Варшавской в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, автомобилистам лучше искать альтернативные пути, чтобы не попасть в пробку.

Добавим, что Варшавскую начали ремонтировать после многочисленных просьб волгоградцев. Сама улица давно была убита. Жители многоэтажки, к которой ведет проезд, не могли нормально добираться до дома.

- По запросам горожан муниципалитет включил дорожный объект в нацпроект. Всего здесь предстоит обновить 2000 квадратных метров покрытия, - уточнили в мэрии.