В Волгограде открыли для прогулок часть набережной у БК-31

Волгоградцы могут узнать историю бронекатера. Фото: Екатерина СИМОХИНА

17 июля на Центральной набережной состоялось торжественное открытие поднятого со дня Волги Бронекатера БК-31. На мероприятие приехал заместитель председателя Совбеза РФ, а с недавних пор председатель оргкомитета по празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве Дмитрий Медведев. Как сообщает мэрия, также в событие приняли участие помощник Президента РФ Владимир Мединский, полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Андрей Бочаров, глава Волгограда Владимир Марченко.

Этот участок набережной открыли для прогулки с 17 июля. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После того, как высокие гости уехали, этот участок набережной и сам БК-31 стали доступны для волгоградцев. Здесь можно не только прогуляться и отдохнуть на лавочках, но и узнать героическую историю экипажа бронекатера.

Напомним, БК-31 подняли со дня Волги в ноябре 2017. После восстановления он стал частью мемориального комплекса в память о моряках Волжской военной флотилии. Чтобы судно не разрушалось, его поместили в стеклянный саркофаг. В вечернее время пробоины, которые реставраторы сохранили, будут подсвечиваться красным. Волгоградцы и гости города увидят, как бронекатер плывет по виртуальным волнам.