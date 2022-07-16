В Волгограде суд подтвердил неэтичность рекламы сети по доставке суши

В Волгограде суд подтвердил неэтичность рекламы сети суши Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил неэтичность рекламы сети по доставке суши и роллов «ЁбиДоЁби» в Волгограде. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФАС, ранее служитель Фемиды уже принимал такое решение, но владельцы компании еще раз попытались доказать, что это всего лишь «коммерческое наименование», которое в переводе на японский означает - «День недели - суббота». В суде такое объяснение не восприняли всерьез.

- Потребителями спорной рекламы являются обычные люди, в том числе и дети, проходящие либо проезжающие мимо. Доказательств того, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями как транслитерация предложения на японском языке, не предоставлено, - сообщили в УФАС.

Напомним, на непристойную рекламу пожаловались волгоградцы. Не все оценили намек на нецензурные слова в названиях блюд («КуниЛи». ЁбиДоёБи Sushi &Rolls»). Антимонопольщики не оставили проблему без внимания. Сети придется изменить название.