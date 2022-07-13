Волгоградский губернатор прокомментировал идею депутатов переименовывать населенные пункты

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал желание депутатов региональной думы внести изменения в закон о переименовании населенных пунктов. Если поправки будут одобрены, то менять названия районов, городов, сел, хуторов будут представители власти без проведения референдума среди жителей. Сейчас без него переименовать населенный пункт в области невозможно. Губернатор отметил, что мнение жителей должно оставаться главным в этом вопросе.

- Большинство жителей до конца своей жизни проживают в том или ином населенном пункте. И что, мы теперь будем самостоятельно принимать решение, не спрашивая жителей? Когда человек получает паспорт, на первой странице написано место рождения, которое идет с ним с самого начала до окончания жизни. Поэтому считаю, что выявление мнения населения должно происходить исключительно на основе референдума, - отметил Андрей Бочаров.

Глава региона добавил, что в ближайшее время внесет свои предложения по поводу закона о переименовании населенных пунктов.

- Рассчитываю, что депутаты при рассмотрении поправок и закона по переименовании населенных пунктов учтут те предложения, которые будут направлены, в том числе, с моей стороны, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Отметим, первое рассмотрение поправок в закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области» в областной думе состоится 14 июля.