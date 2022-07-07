В Волгоградской области могут изменить порядок переименование городов и сел

Фото: Волгоградская областная дума

Депутаты Волгоградской областной думы подготовили поправки в региональный закон «Об административно-территориальном устройстве». Нововведения предполагают изменение порядка переименования любых населенных пунктов. Если сейчас для смены названия города или села нужно провести референдум среди жителей, то в случае принятия поправок эта процедура может не потребоваться.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на проект изменений в закон, опубликованный на сайте регионального парламента, предложение о переименовании в областной парламент могут вносить органы государственной власти Российской Федерации или Волгоградской области, органы местного самоуправления, общественники, жители, юридические лица. Инициаторы смены названия для населенного пункта также должны предоставить различные документы, обоснование, решение коллегиального органа, а также расчет денежных затрат на реализацию предложения.

После внесения инициативы в облдуму ее председатель направляет документ в профильный комитет парламента, после чего заключение должен сделать губернатор. Также во время процедуры будет собираться мнение жителей о согласии или несогласии с предложением о переименовании их населенного пункта. Однако их желание будет лишь обобщаться.

Отметим, в настоящий момент проект поправок в закон были внесены в областную думу. Их инициаторами стали председатель парламента Александр Блошкин, а также депутаты Сергей Булгаков, Наталья Семенова, Михаил Струк.

Стоит добавить, что в Волгоградской области не первый год обсуждается вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. А в мае начались разговоры о том, что Киквидзенский район может стать Преображенским. Об этом заявил глава района Сергей Савин.