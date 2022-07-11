Волгоградскую область в течение недели ждут ливневые паводки

На неделе регион зальет дождями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В течение недели Волгоградскую область будут терзать неблагоприятные погодные условия. Местами будут ливни с грозами и сильнейшим ветром до 23 м/с. Непогода может создать проблемы жителям в виде дождевых паводков и сбоев энергоснабжения. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредил о возможных ЧС на территории региона в ближайшие 7 дней.

Из-за ливней в Волгоградской области могут возникнуть дождевые паводки, а уровни воды в реках достигнет неблагоприятных и опасных отметок. Также возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения. Штормовой ветер грозит ограничениями транспортного сообщения и нарушениями энергоснабжения в населенных пунктах области.

Вообще в Волгоградской области погода крайне разнообразна. Если в некоторых районах ждут сильнейший ветер с дождями и грозами, то в других – засуха. 11 и 12 июля по югу региона объявили высокий риск возникновения природных пожаров.