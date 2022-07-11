МЧС предупредил волгоградцев о высоком риске пожаров 11 и 12 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЧС предупреждает жителей Волгоградской область о высоком риске пожаров в ближайшие сутки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, 11 и 12 июля в южных частях региона высок риск природных пожаров. Это касается Калачевского, Котельниковского, Октябрьского, Суровикинского, Чернышковского. Специалисты говорят о самом высоком классе горимости леса на этих территориях.

Волгоградцев настоятельно призывают не нарушать правила пожарной безопасности. Не стоит разводить костры на природе. За это могут в лучшем случае оштрафовать. Если же случится ЧП, то возможны и более серьезные санкции. Не стоит сжигать мусор, выбрасывать стеклянные бутылки, окурки и прочее.

Напомним, что в понедельник в отдельных частях области вероятны грозы при сорокоградусной жаре.