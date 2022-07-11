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Общество11 июля 2022 7:37

Росавиация оставила аэропорт Волгограда резервным

«Гумрак» продолжит быть резервным из-за ограничения полетов в 11 аэропортов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Из-за запрета летать в 11 российских городов аэропорт Волгограда остается запасной площадкой

Из-за запрета летать в 11 российских городов аэропорт Волгограда остается запасной площадкой

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Аэропорт Волгограда продолжает быть альтернативным для выполнения рейсов на юг и в центральную часть России. Волгоградская воздушная гавань будет запасной для полетов до 18 июля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на решение Росавиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило до 3.45 18 июля запрет на выполнение рейсов в 11 российских городов, а именно в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют выполнять маршруты через альтернативные аэропорты. Кроме «Гумрака» предлагаются воздушные гавани Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, Росавиация закрыла небо для пассажирских самолетов над рядом российских городов 24 февраля.