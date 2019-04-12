2019-04-12T12:23:52+03:00
Общество

Волгоград снова предложили переименовать в Сталинград

В очередной раз эта идея прозвучала во время обсуждения празднования 80-летия победы в Сталинградской битве
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тему переименования по традиции поднимают накануне памятных дат.Тему переименования по традиции поднимают накануне памятных дат.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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По традиции два раза в год накануне памятных дат находятся желающие переименовать Волгоград в Сталинград. Самим горожанам тема уже давно набила оскомину. Но такое предложение вновь прозвучало на заседании инициативной группы по организации празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в 2023 году, где собрались общественники, чиновники, ветераны и заслуженные волгоградцы.

- Предложение поступило от одного из членов группы: а давайте как раз к этой дате и переименуем, потому что все жители этого хотят. Вот такой был железный аргумент. Я, признаться, был ошарашен этим нафталином. При этом, предлагающие так смело ссылались на поддержку всех-всех - и бизнеса, и ветеранов, и молодежи, короче на всех жителей, что я решил провести опрос. А то может я не из того Волгограда, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» член областной Общественной палаты и координатор «Бессмертного полка» Вячеслав Черепахин.

В течение суток в анонимном опросе приняли участие 793 пользователя Телеграма (по мнению организатора на этой площадке самые молодые и активные пользователи). 72% респондентов оказались против переименования. 12% высказались за Царицын и 16% за то, чтобы город-герой носил имя Сталинград.

Результат опроса.

Результат опроса.

- Все руководители области, которые занимались этим вопросом, уже в курсе. Мы обсуждали с ними результаты, - поясняет организатор.

На самом собрании, которое вел вице-губернатор Александр Блошкин, некоторые пенсионеры и ветераны предлагали написать президенту и в Госдуму, чтобы областная Дума сама приняла решение о переименовании.

- Но Блошкин сказал, что такие вопросы может решать только народ. И в общем это было правильно, - считает Черепахин. - Поэтому, если действительно есть такая воля и желание, пусть инициируют референдум.

Опыт проведения областного референдума у волгоградцев уже есть. Так регион поменял в прошлом году часовой пояс. Вот только нужен ли региону еще один референдум - большой вопрос. Ведь это лишние расходы. Сама процедура переименования города тоже обойдется недешево.

Что касается самих волгоградцев, то в ответ на очередное предложение они предлагают оставить имя города в покое и заняться делом, хотя бы мусор с улиц убрать.

- Я не готов сейчас назвать фамилии тех, кто внес это предложение, но меня очень сильно удивили, - говорит Черепахин. - Раньше на этой теме спекулировали политики, депутаты, какие-то деятели. Когда политик что-то говорит, понятно, он пытается заниматься популизмом. А сейчас это было сказано от людей, которые уже не являются активными. И мне их мотив вообще не понятен. И я более чем уверен, что переименование совершенно точно никак не поможет воспитывать молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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