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Происшествия6 июля 2022 12:38

Волгоградская мачеха-садистка после издевательств над падчерицей заявила, что больна

40-летнюю Гульнару Назимову взяли под стражу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Назимова в суде заявила, что больна. Фото: пресс-служба суда.

Назимова в суде заявила, что больна. Фото: пресс-служба суда.

Многие гадают, почему 40-летняя Гульнара Назимова из Палласовского района Волгоградской области жестоким образом издевалась над 8-летней падчерицей. Сама женщина в зале суда, когда для нее избирали меру пресечения, заявила, что больна и не знает, что на нее нашло. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на пресс-службу облсуда.

Напомним, о преступлении стало известно несколько дней назад, когда жертва издевательств смогла сбежать от мачехи. Школьница рассказала, что Назимов жгла ее голову утюгом и топила в унитазе, а также всячески избивала. СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело, собираются доказательства.

Назимову арестовали до 4 сентября. После этого следком потребует продлить срок заключения на период расследования.