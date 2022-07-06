Волгоградская мачеха-садистка после издевательств над падчерицей заявила, что больна

Назимова в суде заявила, что больна. Фото: пресс-служба суда.

Многие гадают, почему 40-летняя Гульнара Назимова из Палласовского района Волгоградской области жестоким образом издевалась над 8-летней падчерицей. Сама женщина в зале суда, когда для нее избирали меру пресечения, заявила, что больна и не знает, что на нее нашло. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на пресс-службу облсуда.

Напомним, о преступлении стало известно несколько дней назад, когда жертва издевательств смогла сбежать от мачехи. Школьница рассказала, что Назимов жгла ее голову утюгом и топила в унитазе, а также всячески избивала. СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело, собираются доказательства.

Назимову арестовали до 4 сентября. После этого следком потребует продлить срок заключения на период расследования.