В Волгограде пятые сутки ищут 33-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры волгоградского отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь с поисками 33-летнего Игоря Кукаркина. Добровольцы распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшего. По данным поисковиков, мужчина ушел из дома 25 июня. В того дня о нем ничего неизвестно, на связь он не выходил.

Особых примет у исчезнувшего волгоградца нет. Из общих: его рост 190 сантиметров, у него обычное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.

Волонтеры просят сообщить любую важную информацию по номеру 8-800-700-54-52 или 112.