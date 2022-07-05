Суд оштрафовал волгоградца за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Суд назначил волгоградцу штраф в 15 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснооктябрьский районный суд Волгограда оштрафовал жителя областного центра за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Максим Плаксин опубликовал порочащий пост в социальной сети «ВКонтакте». За нарушение по статье Кодекса об административных правонарушениях волгоградцу был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Решение суда не вступило в законную силу и его можно обжаловать.

Ранее сообщалось, что с марта 2022 года суды Волгоградской области оштрафовали более 20 человек за нарушения по статье КоАП РФ за дискредитацию Вооруженных сил РФ и действия государственных органов РФ. Один житель был арестован.