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Общество4 июля 2022 13:46

Волгоградские суды наказали 25 волгоградцев за дискредитацию вооруженных сил РФ

Еще три материала находятся в производстве
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Суды в большиснтве случаев назначали штрафы.

Суды в большиснтве случаев назначали штрафы.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В марте 2022 года в кодексе административных правонарушений появилась новая статья -20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Это может быть пост в соцсетях, плакат или надпись на машине. В Волгоградской области с 15 марта по 3 июля суды оштрафовали 24 человека по данной статье. Размер штрафов варьировался от 30 до 100 тысяч рублей. Еще одному волгоградцу назначили административный арест. Большинство материалов рассматривались в Центральном районном суде.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда, еще три дела находятся в производстве и решения по ним пока нет.