Неделю пролежал в квартире: в Волгограде нашли мертвым пропавшего мужчину

К сожалению, мужчина погиб. Фото: Лиза Алерт.

Накануне в одной из многоэтажек Красноармейского района Волгограда обнаружили тело 33-летнего мужчины, которого разыскивали с 25 июня. Напомним, информация об исчезновении Игоря Какуркина появилась несколько дней назад в группе поискового отряда «Лиза Алерт». По словам волонтеров, волгоградец не выходил на связь. Родные не были в курсе, где он и во что одет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах, в итоге Игоря нашли мертвым в его же квартире на юге города-героя. По предварительной информации, он скончался около недели назад. Причины смерти пока неизвестны и вряд ли их удастся установить, так как начался необратимый процесс разрушения тканей и органов.