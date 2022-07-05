Волгоградца, в машине которого утонула девушка, приговорили к 6 годам колонии-поселения

Девушку искали три недели и надеялись, что она жива. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Городской суд Урюпинска 5 июля 2022 года огласил приговор 25-летнему Ивану Николаеву из Нехаевского района, в машине которого год назад утонула 17-летняя девушка. Мужчину признали виновным в заведомо ложном доносе и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Волгоградец проведет шесть лет в колонии-поселении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Плюс к этому Николаев заплатит 40 тысяч рублей штрафа и полмиллиона рублей компенсации морального вреда матери погибшей. Также волгоградца на два года лишили прав.

Как установили следствие и суд, в ночь с 17 на 18 апреля 2021 года Николаев катался с 17-летней девушкой из Урюпинска на своей машине. Потом остановились на берегу Хопра, выпили, уснули. Утром машина скатилась в воду.

- Покинуть транспортное средство, стремительно погружающееся на дно, удалось только водителю. Девушка утонула, - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.

Николаев решил замести следы и сообщил, что она угнала у него машину и исчезла. В первые же сутки следователи выяснили, что произошло накануне, со дна подняли «четырнадцатую», но пропавшей девушки в салоне не оказалось. Нашли ее тело спустя три недели рыбаки.

Приговор в законную силу не вступил, его еще могут обжаловать.