Под Волгоградом рыбаки нашли тело пропавшей 17-летней девушки

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Тело 17-летней Алины из Урюпинска нашли сегодня, 9 мая, в реке Хопер. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Напомним, девушка пропала 19 апреля при странных обстоятельствах, а по факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Сегодня в реке Хопер погибшая обнаружена местными рыбаками, она опознана по одежде и особым приметам. Тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - прокомментировали в региональном следкоме.

Алина ушла из дома 17 апреля вместе с 24-летним приятелем. Пара уехала на машине к реке. Там молодые выпили и уснули в легковушке. По словам единственного очевидца, автомобиль вдруг скатился по склону в Хопер. Он успел выбраться, а вот девушка осталась внутри. Через несколько дней со дна подняли «четырнадцатую», но пропавшей в салоне не оказалось. Все это время Алину искали, а мама верила, что ее дочь жива. Причины ее смерти устанавливаются. Расследование продолжается.