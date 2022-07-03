В Волгограде во время пожара в высотке пострадал человек

Горела квартира на 16-м этаже. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Спасатели ликвидировал пожар в высотке по улице Тимирязева,15. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в МЧС по Волгоградской области, во время ЧП пострадал один человек. Его на «скорой» оставили в больницу. Его состояние уточняется.

Напомним, дым в квартире на 16-м этаже 18-этажного дома заметили соседи. Они и вызвали пожарных, которые были на месте уже через несколько минут. Жителей попросили покинуть свои квартиры ради безопасности. Они уже внизу наблюдали, как пожарные с высотной выдвижной лестницы водой тушат огонь и в комнате и на балконе. С пламенем справились в 19-45. Как сообщают очевидцы, внутри дома возникли проблемы с подачей воды - в кранах, предназначенных для пожарных гидрантов, ее не оказалось. Но проблему удалось решить, хотя терялось драгоценное время.

В квартире горели домашние вещи. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Как сообщили в МЧС по региону, в помещении горели домашние вещи. Причину пожара еще предстоит уточнить.