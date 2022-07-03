Спасатели тушат сильный пожар на последних этажах высотки в Советском районе Волгограда

На месте работают пять пожарных машин. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

ЧП произошло в Советском районе Волгограда около семи часов вечера 3 июля. В новом высотном доме по Тимирязева, 15 загорелась квартира на 16-м этаже. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали спасателей. На место выехали расчеты 4-й пожарно-спасательной части. Пять машин МЧС с трудом пробрались к месту ЧП из-за припаркованных авто. Люди начали покидать свои квартиры еще до приезда спасателей. Сотрудники МЧС продолжили эвакуацию: обходили этажи и просили жителей выйти из опасной высотки. Пожару присвоили высокую степень сложности. Задействованы машины с высотными лестницами.

Горит квартира на последних этажах. Фото: кадр с видео

- В комнате многоквартирного дома горят домашние вещи. Причину еще предстоит установить, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пока же пожарные продолжают тушить пожар на высоте, заливая огонь водой. Внутри дома в пожарных кранах воды не оказалось. Это замедлило тушение огня.

Есть один пострадавший. По предварительным данным на пожаре никто не погиб.