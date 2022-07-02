«Ротор» подписал контракт с опытным нападающим

Прошлый сезон Андрей Козлов провел в "Кубани". Фото: ПФК "Кубань".

«Ротор» 2 июля официально пополнился еще одним новобранцем. Контракт с волгоградским клубом подписал опытный нападающий Андрей Козлов. Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано на один с сезон с возможностью продления. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

Андрей Козлов родился в Брянске, начал заниматься футболом в ДЮСШ «Партизан» в родном городе. На профессиональном уровне выступал за «Елец», смоленский «Днепр», «Губкин», «Факел», «Уфу», московское «Торпедо», «Металлург-Кузбасс», брянское «Динамо», «Химки», нижегородскую «Волгу», «Енисей», «Оренбург». Прошлый сезон нападающий провел в «Кубани», за которую в первенстве ФНЛ сыграл 21 матч и забил 3 мяча.

Напомним, ранее в субботу «Ротор» объявил о том, что арендовал полузащитника «Урала» Артема Максименко.