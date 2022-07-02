«Ротор» арендовал полузащитника клуба премьер-лиги

Последние полгода Артем Максименко провел в аренде в "Балтике". Фото: ФК "Балтика".

«Ротор» готовится к сезону во второй лиге, сейчас команда на сборах в Кисловодске. На контрактах у волгоградского клуба не так много футболистов, поэтому в расположении «сине-голубых» ряд игроков на просмотре. А 2 июля «Ротор» объявил о подписании контракта с первым новобранцем этого лета. За волгоградскую команду сезон-2022/2023 на правах аренды проведет полузащитник «Урала» Артем Максименко. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

Артему Максименко 24 года, он родился в Тольятти, начал заниматься футболом в местной «Академии имени Коноплева». Также полузащитник был молодежных командах московского «Динамо» и «Ростова». На взрослом уровне выступал за тульский «Арсенал», «Нижний Новгород», «Зенит-2», «Велес». В 2021 году перешел в команду премьер-лиги «Урал». Последние полгода футболист провел в аренде в «Балтике», за которую в первенстве ФНЛ и Кубке России сыграл в 15 матчах и забил 5 мячей.